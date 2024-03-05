رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح "مراسم السلوم للرسم والتصوير" بالهناجر

افتتح رئيس الهيئة العامة لقصور للثقافة عمرو البسيوني، قبل قليل، معرض "مراسم السلوم للرسم والتصوير"، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية. والذى يأتى ضمن برامج وزارة الثقافة، ويستمر المعرض حتى الأحد 10 مارس.

مراسم السلوم



وتفقد رئيس الهيئة العامة لقصور للثقافة وقومسيير عام الملتقى الفنان الدكتور إسلام الهواري الفنانون المعرض وشاهدا مجموعة من اللوحات المعبرة عن البيئة والتراث فى السلوم ومطروح.

واستمع رئيس هيئة قصور الثقافة الى قصيدة للفنان أبو الفتوح البرعصي عن مطروح نال خلالها اعجاب وتصفيق الحاضرين.

وأشاد عمرو البسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة بالمعرض، مؤكداً حرص هيئة قصور الثقافة على اختيار بيئات مصرية متنوعة وإقامة ملتقيات بها بمشاركة فنانين متميزين يقوموا بمعايشة البيئة والمناطق المحيطة وزيارة أهم معالمها لإنتاج أعمال فنية تؤكد الثراء والتنوع الكبير للبيئات المصرية.

وسلم رئيس هيئة قصور الثقافة للفنانين شهادات تقدير فى نهاية الافتتاح.



تم تنظم المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وهو نتاج ملتقى مراسم السلوم للرسم والتصوير 2023، الذي أقامته الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، بمحافظة مطروح في سبتمبر الماضي، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة مطروح.

يأتي المعرض استمرارا لدور هيئة قصور الثقافة في دعم الحراك الفني، قومسيير عام الملتقى الفنان الدكتور إسلام الهواري، ويضم المعرض أعمال 13 فنانًا وفنانة وهم: د. حنفي محمود، د. محمود فوزي، د. محمد ثابت، د. علي حسان، يوسف إبراهيم، محسن أبو العزم، أسامة عبد المنعم، أبو الفتوح البرعصي، عاطف الشافعي، فدوى عطية، عزة إسماعيل، أميرة العطار، أسماء طه.