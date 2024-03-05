حمد إبراهيم: أشفق على إيهاب جلال بسبب دكة بدلاء الإسماعيلي

علق حمد إبراهيم المدرب العام في الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي على تراجع الدراويش مؤخرا في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.



قال حمد إبراهيم في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "مباراة بلدية المحلة كانت هامة بالنسبة لنا لكن النتيجة جاءت في وقت صعب، لكن هذه هي كرة القدم والخسارة واردة"

وعن غياب عبد الرحمن مجدي قال: "من اللاعبين المهمين جدا بالطبع ولكن فريق الإسماعيلي يملك العديد من اللاعبين المميزين، وكنت بشفق على كابتن إيهاب جلال لما ببص على دكة بدلاء الإسماعيلي عندنا لاعيبة مواليد2003 و2006"

واختتم: "البعض في المدرجات كان يوجه اللوم على بعض اللاعبين ولكن كابتن إيهاب جلال رد عليه بصورة منطقية واحنا اللي عارفين التعب اللي بنتعبه مع اللاعيبة كل يوم لكن اللي بيجي يتفرج بيتفرج على اخر لقطة فقط وهي المباراة"