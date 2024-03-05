الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حمد إبراهيم: أشفق على إيهاب جلال بسبب دكة بدلاء الإسماعيلي

حمد إبراهيم
حمد إبراهيم

علق حمد إبراهيم المدرب العام في الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي على تراجع الدراويش مؤخرا في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

txt

الإسماعيلي يفوز على الشهداء وديا استعدادا لمواجهة المقاولون


قال حمد إبراهيم في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "مباراة بلدية المحلة كانت هامة بالنسبة لنا لكن النتيجة جاءت في وقت صعب، لكن هذه هي كرة القدم والخسارة واردة"

وعن غياب عبد الرحمن مجدي قال: "من اللاعبين المهمين جدا بالطبع ولكن فريق الإسماعيلي يملك العديد من اللاعبين المميزين، وكنت بشفق على كابتن إيهاب جلال لما ببص على دكة بدلاء الإسماعيلي عندنا لاعيبة مواليد2003 و2006"

واختتم: "البعض في المدرجات كان يوجه اللوم على بعض اللاعبين ولكن كابتن إيهاب جلال رد عليه بصورة منطقية واحنا اللي عارفين التعب اللي بنتعبه مع اللاعيبة كل يوم لكن اللي بيجي يتفرج بيتفرج على اخر لقطة فقط وهي المباراة"

الجريدة الورقية