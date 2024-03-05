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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يبدأ استعداداته للقاء المقاولون العرب بالدوري

الإسماعيلي
الإسماعيلي

بدأ فريق الكرة الأول بالإسماعيلي الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السبت المقبل لحساب الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المحلي.

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لاعبو الفريق باستثناء حراس المرمى تدربوا على الملعب الفرعي حيث اشتمل على مجموعة من التدريبات الخططية والتكتيكية.

كما تطرق المران لتدريبات بدنية شاقة من شأنها رفع المعدلات البدنية للاعبين.

وتخلل المران تدريبات خاصة على سبل علاج بعض الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة.

وأدى حراس المرمى تدريبات على الملعب الرئيسي تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.

تدريبات الحراس اشتملت على التعامل مع الكرات العرضية فضلا عن سبل بناء الهجمات من الخلف إلى الأمام

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