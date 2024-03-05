الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"قضايا المرأة" تقيم مائدة حوار حول قوانين الأحوال الشخصية محافظة سوهاج

بوابة الوفد الإلكترونية

أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة حوار بمحافظة سوهاج اليوم الثلاثاء الموافق ٥ مارس الجاري، حول مشروع قانون أسرة أكثرعدالة للأسرة المصرية، وذلك بحضور ٤٥ مشارك من المحامين/ات و الإعلاميين\ات والجمعيات و رجال الدين و الأئمة من الأوقاف و الأزهر و اساتذه جامعه و بعض الشخصيات العامة من محافظة سوهاج.

txt

القومي للمرأة بأسيوط يحتفل بيوم المرأة المصرية

txt

"المرأة المصرية .. بطولات وإنجازات" ندوة بأسيوط

ناقشت مائدة الحوار مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة المصرية، لمعالجة الإشكاليات الموضوعية والإجراءات التي تواجه الأسرة مع قوانين الأحوال الشخصية الحالية وإجراءات التنفيذ غير الفاعلة و تم عرض اهم الإشكاليات في القانون الحالي ؛ و عرض اهم بنود مقترح قانون الاحوال الشخصيه المقدم من المؤسسة و كيف عالج هذا القانون تلك الإشكاليات الحالية .

 

تحدث خلال المائدة  أحمد ابو المجد  المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، و ايمان عمر المحامية بالنقض و قام بإدارة الحوار  محمد يسري مدير جمعية تواصل بسوهاج .

 

تجدر الإشارة إلي أن مائدة الحوار  تأتي فى إطار مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة المصرية والممول من الاتحاد الأوروبي.

مواد متعلقة

ضياء رشوان يكشف موعد انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطني

سياسي: إعلان الحكومة خطة تنفيذ توصيات الحوار الوطني خطوة مهمة نحو الجمهورية الجديدة

خلافات الجيرة .. ضبط طالب طعن آخر بسلاح أبيض بسوهاج

الحوار الوطنى وخريطة طريق جديدة للبلاد

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

معلومات الوزراء يطلق أولى جلسات الحوار الوطني الشامل

رئيس محكمة كينيا تدعو إلى إجراء محادثات مع رئيس الدولة لهذا السبب

الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة رضا سليم
الجريدة الورقية