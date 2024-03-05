"قضايا المرأة" تقيم مائدة حوار حول قوانين الأحوال الشخصية محافظة سوهاج

أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة حوار بمحافظة سوهاج اليوم الثلاثاء الموافق ٥ مارس الجاري، حول مشروع قانون أسرة أكثرعدالة للأسرة المصرية، وذلك بحضور ٤٥ مشارك من المحامين/ات و الإعلاميين\ات والجمعيات و رجال الدين و الأئمة من الأوقاف و الأزهر و اساتذه جامعه و بعض الشخصيات العامة من محافظة سوهاج.

ناقشت مائدة الحوار مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة المصرية، لمعالجة الإشكاليات الموضوعية والإجراءات التي تواجه الأسرة مع قوانين الأحوال الشخصية الحالية وإجراءات التنفيذ غير الفاعلة و تم عرض اهم الإشكاليات في القانون الحالي ؛ و عرض اهم بنود مقترح قانون الاحوال الشخصيه المقدم من المؤسسة و كيف عالج هذا القانون تلك الإشكاليات الحالية .

تحدث خلال المائدة أحمد ابو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، و ايمان عمر المحامية بالنقض و قام بإدارة الحوار محمد يسري مدير جمعية تواصل بسوهاج .

تجدر الإشارة إلي أن مائدة الحوار تأتي فى إطار مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة المصرية والممول من الاتحاد الأوروبي.