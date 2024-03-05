"المرأة المصرية .. بطولات وإنجازات" ندوة بأسيوط

يحتفل مركز النيل للإعلام بأسيوط، بيوم المرأة المصرية ضمن فعاليات الاحتفال بيوم المرأة المصرية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات تحت عنوان "المرأة المصرية .. بطولات وإنجازات".



وأكدت سحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن الهدف من الاحتفال بيوم المرأة المصرية هو تسليط الضوء على دور المرأة في المجتمع المصري وتقدير إسهاماتها وإنجازاتها في مختلف المجالات.

وأضافت أنه من المهم الاعتراف بالمكانة الرائدة التي تحتلها المرأة في المجتمع ودعمها وتشجيعها على تحقيق طموحاتها وتطلعاتها، مشيرة إلى أنه تم خلال الفعاليات عرض مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تسلط الضوء على إنجازات المرأة المصرية في مختلف المجالات بما في ذلك الفن، الثقافة، والتعليم.

وشارك في تلك الفعاليات عدد من الشخصيات المهمة والمؤثرة في المجتمع ولفيف من القيادات النسائية، الرائدات الريفيات وممثلو من مؤسسات المجتمع "الحكومي والمدني" لتسليط الضوء على قصص نجاحهن وإسهاماتهن في بناء مصر.

علي رأسهم فاطمة أبو بكر الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ورئيس مجلس إدارة المصرية الأصيلة بأسيوط، والدكتورة سمية عنتر عيد مستشار الصحة الإنجابية بمديرية الصحة بأسيوط، وميرفت مشرف أبو حشيش مدير عام التلفزيون المصري قناة الصعيد (7) وأمل سلامة كبير مقدمي برامج بإذاعة شمال الصعيد، وطاهرة ابو شنيف مقدم برامج بإذاعة شمال الصعيد، ونور الهدي عبدالمنعم خلف واعظة الأزهر الشريف فرع أسيوط.

وأوضحت سحر بأن يوم المرأة المصرية يعد فرصة لتكريم دور المرأة في مجتمعنا وتقدير إسهاماتها في مختلف المجالات وكما أوضحت أن الهيئة العامة للاستعلامات أطلقت هذا الحدث لإبراز الإنجازات الرائعة التي تحققت بفضل جهود المرأة المصرية في مختلف الميادين.

حيث قامت الهيئة العامة للاستعلامات بتنظيم هذا الحدث الذي يبرز دور المرأة المصرية في مجتمعها وتأثيرها الإيجابي في مختلف المجالات تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

وفي هذا السياق، قام مركز النيل للإعلام بأسيوط بتنظيم فعاليات متنوعة وبرامج خاصة بهذه المناسبة للاحتفال والتأكيد على دور المرأة المصرية وإنجازاتها تحت شعار النساء مصابيح البيوت، والمرأة هي وطن، ووضع المرأة في الجمهورية الجديدة، وتمكين المرأة واجب وطني.

وفي سياق متصل ذكر بيان مركز النيل للإعلام بأسيوط بأن اللقاء استهدف التعرف على أهداف الاحتفال بيوم المرأة المصرية، إلقاء الضوء علي الإنجازات والبطولات التي حققتها المرأة في تنمية المجتمع وبناء الأسرة، والتأكيد على جهود مؤسسات المجتمع في دعم ومساند ة المرأة المصرية.

وأوضح البيان بأن اللقاء افتتحته سحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط وأدارت اللقاء فاطمة أحمد حسين أخصائي إعلام اول بمركز النيل للإعلام بأسيوط.

ودار الحوار حول أهمية اهتمام المرأة بنفسها، أسباب ارتفاع نسب الطلاق بعد سن الـ 60 وتمكين المرأة واجب وطني، ومكانة المرأة في الإسلام.

وأكدت مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط جهود المجلس القومي للمرأة في دعم ومساندة المرأة وأهمية التعاون والتنسيق بين المجلس ومؤسسات المجتمع، وأهم المحاور التي يتبناها المجلس هي "التوعية والخدمات المباشرة للمرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأشارت الدكتورة مروة إلي أن أنشطة المجلس لا تقدم للمرأة فقط وإنما تقدم لكل أفراد المجتمع، وكما أشارت إلى أهمية مشاركة المجلس في المبادرة الرئاسية تنمية الأسرة المصرية.

وأكدت الدكتورة أسماء عبدالرحمن عبدالرحيم أستاذ مساعد بكلية الآداب جامعة أسيوط وحاصل علي أفضل قيادة نسائية عام 2018 في صعيد مصر عن وضع المرأة في التاريخ القديم علي أن المرأة تثور علي العادات الخاطئة، وأهمية معرفة المرأة بحقوقها وواجباتها، وأن الدولة تتجه دائماً لإعلاء مكانة المرأة في المجتمع.

وأشارت الدكتورة أسماء إلي أسباب ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع، وكما أشارت إلي أن المرأة سوف تظل تناضل لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات.

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة