نقيب صيادلة كفر الشيخ نحرص على التثقيف الدوائي للصيادلة من خلال الفعاليات العلمية المختلفة

قال الدكتور محمد فهمى، نقيب الصيادلة بكفر الشيخ، أننا نولى اهتمام كبير بالبحث العلمي الذي يعد من أولويات النقابة ومن أهدافها الرئيسية والذي تطمح من خلاله الى تحقيق رسالتها العلمية في نشر المعرفة وخدمة المجتمع موضحًا أن النقابة نهجت من أجل ذلك وسائل عديدة أهمها تشجيع الأعضاء والباحثين على نشر الأبحاث والدراسات التي يعدونها لما لها من أثر بالغ في تعزيز ثقافة البحث العلمي والمعرفة.



وتعزيزاً لهذا التوجه نواصل عقد فعاليات مؤتمرنا العلمي الصيدلي العاشر "نحو رعاية صيدلانية تطبيقية تخدم صحة الإنسان " والذى يقام بالتعاون مع كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ.

وأوضح نقيب صيادلة كفر الشيخ، أن دور الصيدلي يظهر خلال الأزمات و الطوارئ، حيث لا يقوم على صرف الدواء فقط، لكن هو ضمن الفريق الصحي، وهم الأطباء الذين يعملون في المنظومة الصحية، موضحا أن نقابة الصيادلة هي التي تعنى بالتعامل مع الصيادلة و الدواء ، إنها مؤسسة خدمية هدفها الرئيسي رقابة وتداول الدواء والمستحضرات الطبية، مشيرا إلى أن القانون حدد تخصصات كثيرة لذلك.



وقال الدكتور محمد فهمى إن النقابة حريصة على التثقيف الدوائي والتوعية الصحية، من خلال عقد الفعاليات والمؤتمرات الدورية وورش العمل الحديثة من أجل مواكبة كل ما هو جديد في خدمة المجتمع و المنظومة الصحية، مشيرا إلى أنه يجب أن نعمل جميعا لصالح المريض المصري الذى يعتبر احد محركات التنمية لبناء الدولة المصرية .

يذكر أن المؤتمر يعقد تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور محمد فهمى، نقيب الصيادلة بكفر الشيخ ، وإشراف نقابة الصيادلة بكفر الشيخ وكلية الصيدلة ، وبمشاركة لفيف من أساتذة الصيدلة وخبراء الأدوية ونقباء الصيادلة بالدلتا.

