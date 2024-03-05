الأهلي يتوجه إلى السعودية استعدادا لقمة نهائي كأس مصر .. غدًا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي للتوجه إلى المملكة العربية السعودية غد الأربعاء للمشاركة في نهائي بطوله كأس مصر أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك.

ويقام اللقاء المرتقب على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض تحت صافرة تحكيمية أجنبية.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر قد واصل تدريباته صباح أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضير لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر .

حرص مارسيل كولر المدير الفني على الاجتماع باللاعبين وعقد محاضرة فنية بالفيديو.

وخاض اللاعبون مرانا بدنيا وفنيا متنوعا مع بداية فقرات التدريب.

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس