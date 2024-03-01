إطلاق نار يشل هايتي بينما تقاتل الشرطة وزعيم عصابة قوي

أصاب إطلاق نار كثيف عاصمة هايتي بالشلل، وقتل ما لا يقل عن أربعة من ضباط الشرطة، حيث أعلن زعيم عصابة قوي أنه سيحاول القبض على قائد شرطة البلاد ووزراء الحكومة.

وجاءت هذه الخطوة خلال غياب رئيس الوزراء أرييل هنري الموجود في كينيا في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل نشر قوة مسلحة أجنبية في هايتي للمساعدة في مكافحة العصابات.

وأطلق مسلحون النار على المطار الدولي الرئيسي في هايتي وأهداف أخرى في موجة من العنف فاجأت الكثير من الناس وأجبرت الشركات والوكالات الحكومية والمدارس على إغلاق أبوابها مبكرا مع فرار الآباء والأطفال الصغار في الشوارع في حالة من الذعر.

علقت شركة طيران واحدة على الأقل ، وهي خطوط صن رايز الجوية ، جميع الرحلات الجوية.

شوهد جيمي شيريزييه المعروف باسم "الشواء" وزعيم اتحاد العصابات G9 Family and Allies ، في مقطع فيديو مسجل يعلن أن الهدف هو ربط قائد الشرطة ووزراء الحكومة ومنع هنري من العودة إلى هايتي.

وقال "ببنادقنا وبشعب هايتي سنحرر البلاد".

ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء للتعليق. ولم يرد قائد الشرطة الوطنية في هايتي فرانتز إلبي والمتحدث باسم الشرطة جاري ديسروسيرز على رسائل للتعليق.

ولا يزال دوي إطلاق النار يسمع مساء الخميس وشوهد عشرات الهايتيين يحملون أطفالا وحقائب ثقيلة محشوة بممتلكاتهم يفرون من أحيائهم. رفعوا أيديهم كعرض سلام للعصابات المحتملة أثناء الاندفاع عبر التقاطعات.

وقامت العربات المدرعة بدوريات في الشوارع الخالية في وسط مدينة بورت أو برنس بينما ظلت عربات أخرى متمركزة بالقرب من الأحياء الفقيرة التي تسيطر عليها العصابات.

وأقام سكان في بعض الأحياء، بما في ذلك كانابي فيرت وتورجو، حواجز على الطرق لمنع العصابات من الدخول بينما وقف الرجال الذين لا يرتدون الزي الرسمي مكتوفي الأيدي حاملين بنادق آلية.

ولم يتضح ما إذا كان شيريزييه، زعيم العصابة، يحظى بدعم العصابات الكبرى الأخرى التي يقدر أنها تسيطر على ما يصل إلى 80٪ من عاصمة هايتي، بورت أو برنس.

وأشار دييغو دا رين، من مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن باربيكيو أشار في خطابه إلى تحالف يسمى فيف أنسانم، وهو ما يعني «العيش معا» باللغة الكريولية الهايتية.

تم إنشاء الائتلاف العام الماضي كجزء من اتفاق سلام بين اتحاد باربيكيو وعصابة قوية أخرى تسمى جي بيب وكان هدفه الرئيسي إسقاط إدارة هنري.

ومع ذلك ، انهار التحالف بعد أيام فقط من الإعلان عنه ، وقال دا رين إنه يبقى أن نرى ما إذا كان باربيكيو يحظى حقا بدعم قادة العصابات الآخرين.

قال دا رين: "لا أعرف مقدار المصداقية التي يجب منحها للشواء الآن". "المنافسات بين العصابات قوية للغاية والتحالفات تتغير باستمرار لدرجة أنها معقدة يمكن أن تتصرف بطريقة منسقة لفترة طويلة دون الكثير من المتاعب".

لكنه أشار إلى أن مسلحين شنوا هجمات منسقة في بورت أو برنس يوم الخميس. وبالإضافة إلى الهجوم على المطار الدولي الرئيسي، أضرم مسلحون النار أيضا في مركز للشرطة في وسط مدينة بورت أو برنس.

وجاءت الهجمات بعد يوم من اجتماع هنري في غيانا مع زعماء الكاريبي الذين قالوا إنه تعهد بإجراء انتخابات عامة طال انتظارها بحلول منتصف عام 2025.

لا يوجد حاليا أي مسؤولين منتخبين في هايتي حيث أدى هنري اليمين الدستورية كرئيس للوزراء بدعم من المجتمع الدولي بعد فترة وجيزة من اغتيال الرئيس جوفينيل مويس عام 2021.

سافر هنري من غيانا إلى كينيا على أمل المضي قدما في نشر ضباط الشرطة الكينية في هايتي.

ويعمل هنري والمسؤولون الكينيون على التوصل إلى اتفاق يسمح للقوات بالوصول إلى هايتي قريبا.

وقالت حكومة هايتي في بيان إن هنري وصل إلى كينيا، ولم يذكروا متى سيعود إلى هايتي.