هالاند: ميسي أفضل لاعب في التاريخ على الإطلاق

أكد النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي، يعد أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.



وأوضح هالاند أن ميسي نجح قي الفوز ببطولة كأس العالم والكرة الذهبية وجائزة "ذا بست"، مشيرًا إلى أن الحصول على الجوائز يجعلنا ننتظر حتى يعتزل الأرجنتيني.

تصريحات هالاند

تحدث هالاند خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، حيث قال: "ميسي نجح في الفوز بجائزة الأفضل، كما توج بكأس العالم، أعتقد أنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق".

وتابع: "من المحتمل أننا سنحتاج للانتظار حتى يعتزل ميسي حتى يمكن النظر إلى شخص آخر على أنه الأفضل".

وأردف: "خلال العام الماضي نجحت في إحراز 36 هدفا وكنت أفضل هداف، وأفضل هداف هذا الموسم لديه 18 هدفًا لذا يمكنك التفكير في الأمر بطريقتين، إذا كان موسمًا جيدًا أم لا بالنسبة لي".

وأتم هالاند تصريحاته: "أعتقد أننا نؤدي بشكل جيد كفريق، وهذا هو تركيزي الأساسي بالطبع. لقد أهدرت الكثير من الفرص. ربما سأضيع فرصة كبيرة في المستقبل، وسينتقدني الناس. هل يجب أن أفكر في ذلك؟ لا".