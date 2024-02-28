الأربعاء 28 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا ينفذون عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

إستمراراً لجهود الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطينى الشقيق ، نفذت عدد من طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية المصرية بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة .
 

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عاجل.. مصر و4 دول ينفذون عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

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عاجل.. مصر تسقط 45 طنًا من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة


وقد تضمنت المساعدات المقدمة من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا كميات كبيرة من المواد الغذائية والإحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من أثار الأزمة الحادة الناجمة عن إستمرار العمليات العسكرية بالقطاع .

يأتى ذلك بالتزامن مع إستمرار فتح معبر رفح البرى لدخول المساعدات إلى الأشقاء بقطاع غزة والمساعى المصرية الجادة على كافة الأصعدة من أجل ضمان إستمرار تدفقها بصورة كافية ومستدامة والوصول إلى تسوية عادلة للأزمة الراهنة .

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