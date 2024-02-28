عمليات الإنزال الجوي كيف تمت وأبرز المساعدات التي ألقيت فوق غزة ؟

نفذ كل من الأردن ومصر والإمارات وقطر وفرنسا، عملية إنزال جوي للمساعدات الإغاثية فوق غزة، وذلك بطائرات عسكرية مجهزة يمكنها تنفيذ تلك المهام، سواء كانت طائرات ثابتة الأجنحة مثل طائرات النقل العسكري الضخمة، أو مروحيات عسكرية يمكنها التحليق على ارتفاعات تتناسب مع طبيعة العملية.

المساعدات التي تم إنزالها تحتوي على مواد إغاثية وغذائية ومن ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة.

وتعد عملية الإنزال الجوي، واحدة من المهام العسكرية في الحروب، بداية من القتال لفتح ثغرات في الخطوط الدفاعية للعدو، أو أثناء القتال لفرض موقف عملياتي يسمح للجيوش بمواصلة القتال أو الضغط على العدو لتغيير خططه الحربية.

كما يتم الاستعانة بعمليات الإنزال الجوي، بهدف إيصال المؤن في المناطق المنكوبة التي لا يمكن الوصول إليها بالطرق الأخرى، وإنزال المساعدات ايضا في مناطق عمليات قتالية يمنع الخصم وصول أي قوافل برية إليها.

ونفذت مصر عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بمشاركة الأردن والإمارات وفرنسا، أمس الثلاثاء، وذلك عبر جسرًا جويًا مصريًا لإسقاط 50 طنًا من المساعدات الإنسانية العاجلة شمال قطاع غزة ووسطه.

ووصلت كمية المواد التي تم إسقاطها من مساعدات بلغ 45 طنًا من المواد الغذائية والإغاثية شمالي القطاع ووسطه، بمشاركة من الإماراتيين والأردنيين، وتسعى مصر برًا وجوًا، لإغاثة النازحين في شمالي قطاع غزة وإمدادهم بالمساعدات العاجلة.