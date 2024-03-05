قوات الاحتلال تصفي 20 عضو من المقاومة الفلسطينية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "القضاء على 20 مسلحا تابعا لحركة حماس خلال عملياته وسط قطاع غزة".

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قوات الفرقة 98 تواصل عملياتها في حي "الحمد" غرب خان يونس، وتم اعتقال العشرات من الإرهابيين من حركة حماس"، مؤكدا "استهداف 50 هدفا لحركة حماس خلال 24 ساعة ، من بينها مستودعات ذخيرة وأنفاق وغيرها من البنى التحتية العسكرية".

وتابع: "خلال العمليات في منطقة بيت حانون، قامت طائرة مقاتلة بمهاجمة خلية إرهابية والقضاء عليها، حيث قامت بتشغيل طائرة دون طيار أثناء نشاط القوات في المنطقة".

وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.







