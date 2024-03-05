الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قوات الاحتلال تصفي 20 عضو من المقاومة الفلسطينية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "القضاء على 20 مسلحا تابعا لحركة حماس خلال عملياته وسط قطاع غزة".

txt

الجيش الإسرائيلي: لم نستهدف قافلة المساعدات ومعظم الفلسطينيين قتلوا نتيجة التدافع

txt

الجيش الإسرائيلي يخلي مدينة بخان يونس

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قوات الفرقة 98 تواصل عملياتها في حي "الحمد" غرب خان يونس، وتم اعتقال العشرات من الإرهابيين من حركة حماس"، مؤكدا "استهداف 50 هدفا لحركة حماس خلال 24 ساعة ، من بينها مستودعات ذخيرة وأنفاق وغيرها من البنى التحتية العسكرية".

وتابع: "خلال العمليات في منطقة بيت حانون، قامت طائرة مقاتلة بمهاجمة خلية إرهابية والقضاء عليها، حيث قامت بتشغيل طائرة دون طيار أثناء نشاط القوات في المنطقة".

وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.


 


 

 

مواد متعلقة

الجيش الإسرائيلي: لم نستهدف قافلة المساعدات ومعظم الفلسطينيين قتلوا نتيجة التدافع

الجيش الإسرائيلي يخلي مدينة بخان يونس

الجيش الإسرائيلي: نفذنا ضربة دقيقة على بنى تحتية لحركة "الجهاد الإسلامي" في رفح

الجيش الإسرائيلي في حاجة عاجلة لتجنيد 7000 جندي لتعزيز قواته

وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب تجنيد الحريديم في صفوف الجيش
الجريدة الورقية