الدفاع البريطانية: روسيا لن تنشر الدبابة الأكثر تقدمًا "تي-14" في أوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن شركة تصنيع الدفاع روستيك (Rostec) الروسية لن تقوم بنشر دبابتها القتالية الأكثر تقدمًا دبابة (تي-14) أرماتا الروسية في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن تحديث صدر عن وزارة الدفاع في لندن جاء فيه "أن رئيس شركة روسيتك سيرجي تشيميزوف، ذكر أن (T-14) دخلت الخدمة، ولكن لن يتم نشرها في أوكرانيا".

وأضاف التحديث، أن "تشيميزوف ذكر أن هذا يرجع إلى التكلفة العالية التي تحد من تصنيع دبابة القتال الرئيسية أرماتا (MBT) على نطاق واسع".

قطر تبحث مع كلا من روسيا وإيطاليا وأذربيجان سبل تعزيز علاقات التعاون

بحثت قطر، اليوم الثلاثاء، مع كلا من روسيا وإيطاليا وأذربيجان، المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية بالقائد العام للقوات البحرية الروسية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، ورئيس الأركان الإيطالي الأدميرال جوزيبي كافو دراجون، و نائب وزير الدفاع في أذربيجان عاقل قربانوف، كلا على حدة، على هامش أعمال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري /ديمدكس 2024/، في نسخته الثامنة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

.