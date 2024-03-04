أوكرانيا فشلت في الاستعداد لصد الهجوم الروسي على أفدييفكا

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن الجيش الأوكراني فشل في الاستعداد للتصدي للهجوم الذي نفذه الجيش الروسي في مدينة أفدييفكا، وكانت نتيجته تحرير المدينة من قوات كييف.

وحسب وكالة ابناء الشرق الأوسط، نقلت الشبكة عن جندي أوكراني قوله: "لا يتعلق الأمر بأن الروس يتقدمون، بل نحن لم نكن مستعدين لصدهم. وإلى أن كانت لدينا مواقع جيدة ومجهزة، واصلنا الانسحاب والتراجع باستمرار".

وقال ضابط أوكراني كان على خط الجبهة لـ "سي إن إن": "نشعر بتفوق [روسيا] في الأفراد والمدفعية والمدرعات. إنهم يتقدمون شيئا فشيئا. ليس لدينا الكثير من الخيارات. انسحبوا أو انتظرونا! مهما بدا الأمر محزنا، فنحن حاليا لم نُقتل جميعا. إنها ليست حربا هذه التي تخاض بلا أسلحة. لا يمكننا القتال بالسيوف".

وفي 3 مارس، قال النائب في البرلمان الأوكراني وأمين اللجنة البرلمانية للأمن القومي والدفاع والاستخبارات رومان كوستينكو، إن القوات المسلحة الأوكرانية عند انسحابها من أفدييفكا، واجهت مشكلة بسبب المواقع التي تفتقر للدفاعات اللازمة.

وفي 17 فبراير الماضي، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

وكان قد أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع "على خطوط أكثر فائدة". وخلال العملية العسكرية الخاصة، حولت القوات الأوكرانية مدينة أفدييفكا إلى إحدى المناطق المحصنة الرئيسية.

وسبق لكييف ورعاتها في الغرب أن أكدوا "صمود أفدييفكا وتحقيق انتصارات كبيرة فيها ومنع الجيش الروسي من اجتياحها"، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أنها قطعت طرق الإمداد عن قوات زيلينسكي في أفدييفكا، التي لم يتبق أمامها سوى الاستسلام أو الانسحاب عبر ممر وحيد لم يزل مفتوحا.