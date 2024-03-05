الثلاثاء 05 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط مصفف شعر لاتهامه بالتحرش بموظفة داخل كوافير بالطالبية

القبض على
القبض على

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بضبط مصفف شعر لاتهامه بالتحرش بموظفة داخل صالون للسيدات (كوافير) بدائرة قسم شرطة الطالبية.

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تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من موظفة تفيد بأنها أثناء تواجدها داخل محل كوافير داخل مول شهير بدائرة القسم، قام مصفف شعر بالتحرش بها ولامس أجزاء حساسة من جسدها وقام بأفعال مشينة أمامها.

وبفحص كاميرات المراقبة تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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