عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة ، سائق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه وآخرين مجهولين بسرقة شخص بالإكراه وتحت تهديد السلاح على الطريق الدائرى دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

المشدد 5سنوات لـ سائق بتهمة سرقة شخص بالإكراه تحت تهديد السلاح بقليوب



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9283 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 2446 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد.ع.ن"، 24 سنة، سائق، مقيم قلما دائرة مركز شرطة قليوب، سرق وآخرين مجهولين المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه محمد شعبان علام سعداوى وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم استوقف المجنى عليه، وطلب منه معرفة الوقت وما أن ظفر به حتى أشهر سلاحاً أبيضاً "سكين" فى وجهه مهدداً إياه به، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وسرقة المنقولات آنفة البيان وكان ذلك ليلاً بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات

قتل زوجته ..إحالة كهربائي للمفتي بالقليوبية

كما أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، أوراق قضية اتهام كهربائي بقتل زوجته بعد التعدي عليها بالضرب باستخدام أحزمة جلدية وشريط لاصق وسلك هاتف، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية للمفتى، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل 2024 للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2143 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 34 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ش ف"، 40 سنة، مقيم بقرية كمان دائرة مركز شرطة قليوب، لأنه في 24 / 12 / 2022، بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية، قتل عمداً زوجته مع سبق الإصرار.