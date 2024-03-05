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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمير الكويت يشيد بالإنجازات التنموية والحضارية التي شهدتها البحرين

أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أشاد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالإنجازات التنموية والحضارية التي شهدتها مملكة البحرين بمختلف المجالات في عهد الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين، معبرا عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية الراسخة والأخوية الوطيدة التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين.

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أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد.. خبرات قيادية متكاملة يوظفها لرعاية مقدرات بلاده وصيانة مكتسباتها

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الشيخ مشعل الأحمد في زيارة رسمية لحضور قمة سعودية كويتة بالرياض

وأعرب أمير الكويت - في برقية التهنئة التي أرسلها اليوم  الثلاثاء  إلى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين - عن خالص تهانيه بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما (اليوبيل الفضي) على توليه مقاليد الحكم ومتمنيا له موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

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