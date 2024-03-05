أمير الكويت يشيد بالإنجازات التنموية والحضارية التي شهدتها البحرين

أشاد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالإنجازات التنموية والحضارية التي شهدتها مملكة البحرين بمختلف المجالات في عهد الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين، معبرا عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية الراسخة والأخوية الوطيدة التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين.

وأعرب أمير الكويت - في برقية التهنئة التي أرسلها اليوم الثلاثاء إلى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين - عن خالص تهانيه بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما (اليوبيل الفضي) على توليه مقاليد الحكم ومتمنيا له موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.