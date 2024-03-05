طلب إحاطة ينتقد صمت جامعة العريش وعدم تقديم العزاء في الطالبة نيرة الزغبي

تقدم النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بطلب إحاطة الي السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بشأن حالة الصـمت الرهيب والغير مبرر من قبل جامعة والذي قد تسبب في عدم وضـوح الحقائق في قضية مقتل الطالبة نيرة، مما تسبب في غموض و ذعر وحالة عدم وضوح بين الأهالي علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في نص طلب الإحاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إعمالاً بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة الآتي نصه، موجها إلى: الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور رئيس جامعة العريش بشــــــــــــان ، بعد متابعة ملايين المصريين عن كسـب واقعة "الابتزاز الإلكتروني" للطالبة نيرة (الطالبة بكلية الطب البيطري - بجامعة العريش) في الوقت الذي التزمت ، فيه الجامعة بالصـمت الرهيب والغير مبرر والذي قد تسبب في عدم وضـوح للحقائق للرأي العام انطلاقاً من مبدأ الشفافية، ولاسيما أن الواقعة خطيرة في شكلها ومضمونها.

وشدد بدوي في طلبه كان يجب على مسئولي الجامعة والكلية التحرك لدرء الخطر من البداية لكنهم.

التزموا الصمت حتى تفاقمت المشكلة، والأخطر من ذلك أن الجامعة وإدارة كلية الطب البيطري لم تتواصـل حتى مع أسـرة الطالبة لتقديم واجب العزاء لهم وهو أقل ما يجب تقديمه لهذه الأسرة المكلومة لاسيما وأن الواقعة حدثت داخل أسوار الجامعة فكان من الأحرى إجراء تحقيق في هذه الواقعة داخل حرمها الجامعي.

