رئيسا التشيك وفرنسا يناقشان مبادرات الدعم العسكري لأوكرانيا

بحث رئيس التشيك بيتر بافل اليوم الثلاثاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالعاصمة براغ، عدة قضايا من بينها مبادرات تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية أن ماكرون وصل التشيك في رحلة مدتها يوم واحد حيث زار المدرسة الفرنسية في البلاد، فيما من المقرر أن يعقد محادثات مع رئيس الوزراء بيتر فيالا في وقت لاحق من اليوم.

يشار إلى أن آخر زيارة لماكرون إلى التشيك كانت في عام 2022 لحضور الاجتماع الأول للمجموعة السياسية الأوروبية وقمة غير رسمية للمجلس الأوروبي.