رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: دون أمريكا لا نستطيع الفوز بأي حرب أو صراع

علق رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك على إسقاط أمريكا حليفة إسرائيل المساعدات فوق قطاع غزة، قائلا إن هذه الصورة السريالية التي لم يكن يجب أن تحدث، ومن المحزن أن نقولها وكان هناك حدث أكثر إيلاما وحزنا على أرض الواقع في اليوم السابق، لذلك يجب التأكد من الأخطاء التي حدثت قبل أيام قليلة أدت إلى فقدان أرواح 100 شخص ربما ليس بنيران إسرائيلية.

وتابع: “ لكن على أية حال نحن القوة الوحيدة هناك لذلك علينا أن نجد طريقة للسماح بدخول الغذاء وخاصة الغذاء والاحتياجات الأخرى والاحتياجات الطبية وأي شيء يأتي إلى قطاع غزة على الأرض وليس عن طريق الجو، فهو غير فعال على الإطلاق”.

ونوه إلى أن الحميمية مع الولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية لجدوى إسرائيل في تحقيق هذه المهمة أو إكمالها، فنحن نعتمد على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالذخائر لدباباتنا والمدفعية وحتى صواريخ اعتراض القبة الحديدية نعتمد على الولايات المتحدة لدعمنا ماليا، ونعتمد عليهم لردع التوسع في أي حرب استنزاف إقليمية أو أي حرب شاملة تدعمها إيران وربما من خلفهم روسيا ضمن هذا الوجود للدول المارقة.

وأكمل رئيس وزراء إسرائيل الأسبق الذي تولى المسئولية بين 1999 و2001 خلال لقائه في CNN: “ نحن نعتمد بشكل حاسم على الولايات المتحدة لحمايتنا من أي قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسنحتاج إليها في المستقبل لمساعدتنا في مواجهة التحدي المتمثل في المحكمة الجنائية الدولية”.

واستطرد: “بدون أمريكا لا نتمكن من الفوز في أي حرب إقليمية أو أي صراع”، منوهًا إلى أن وقف إطلاق النار مرتبط بشكل وثيق بالحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن"، وأن الوصول الكامل للهدف المتمثل في التأكد من عدم سيطرة حماس في غزة وأنه لا يمكنها أن تهدد إسرائيل في غزة، لا يزال على بعد عدة أشهر ربما.