"مفهوم المواطنة وتعديل السلوك" ندوة بمدارس المنيا

أقام فرع ثقافة المنيا ، لقاءات وندوات تثقيفية في عدد من مدارس المحافظة ، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، المقدم في إطار التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم.

شهدت مدرسة السادات الثانوية للبنات ، لقاء بعنوان "تعديل السلوك وأهميته" أداره الحسيني حسن ، واستهلت فعالياته بتعريف دكتورة رشا منصور أخصائي تعديل سلوك وتخاطب ، مفهوم تعديل السلوك ، موضحة أنه يعني تغيير السلوك السلبي إلى سلوك إيجابي مرغوب فيه.

وعن أساليب تعديل السلوك قالت منصور ، هناك عدة أساليب منها المادي والمعنوي كتقديم الشكر والمدح، وأضافت أنه يمكن استخدام العقاب أيضا كوسيلة لتعديل السلوك العدواني، ولكن بشكل مقنن، من ناحيتها تناولت دكتورة سحر العوري أستاذ علم الاجتماع بجامعه المنيا ، أهمية تعديل السلوك وأثر ذلك على الفرد والمجتمع ، موضحة دور المدرسة في عملية التنشئة الإجتماعية ، وغرس روح الإنتماء والولاء للوطن.

وأكدت في حديثها ، ضرورة توطيد العلاقات الأسرية كونها من أهم عناصر السلوك السليم ، والتي تنعكس مباشرة على تصرفات وسلوك الفرد، واختتم اللقاء بكلمة دكتورة سالي لطفي مدير المدرسة ، توجهت خلالها بالشكر لهيئة قصور الثقافة لدورها الفعّال ، في إثراء الحركة الثقافية بالمحافظة ، ونشر الوعي بين الطلاب في شتى المجالات المختلفة ، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

أعقب ذلك ، تقديم سكتش فني استعدادا لشهر رمضان المبارك ، بمشاركة مجموعة من طالبات المدرسة نالت إعجاب الحضور، اللقاء قدم ضمن أنشطة مكثفة ، تنفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي ، وينظمها فرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق.

واستمرارا لأنشطة فرع ثقافة المنيا ، شهدت مدرسة الشهيد محمد عبد الصمد الإعدادية بمركز مغاغة ، لقاءا بعنوان "المواطنة حقوق وواجبات" تناول خلالها دكتور جعفر أحمد مفهوم المواطنة ، موضحا أنها تعني المساواة بين جميع أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات ، مشيرا ، إلى ضرورة نشر ثقافة قبول الآخر، وتربية النشء على الانتماء وحب الوطن من أجل تعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتعايش مع الآخرين ، من جهته تحدث دكتور علاء نصر عن الحقوق التي كفلتها المواطنة ، سواء كانت اجتماعية ، أو سياسية ، أو دينية ، أو حقوقا عامة ، مشيرا أن كل دولة تمنح مواطنيها تلك الحقوق الأساسية ، في مقابل الالتزام بالواجبات من أجل بناء مجتمع قائم على السلام وتكافؤ الفرص والمساواة.

أعقب ذلك فقرة إلقاء شعر، واكتشاف مواهب في مجالات الإنشاد، الغناء والإلقاء ، إلى جانب ورشة أشغال يدوية لعمل حقيبة بالخيوط المتنوعة ، واختتمت الفعاليات بعرض مسرح عرائس عن أهمية المشاركة المجتمعية ، بعنوان "أنا.. أنت.. مفيش فرق بينا" تأليف محمد بهجت وإخراج محمد حسن.