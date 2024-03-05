البورصة تصعد بمكاسب 3.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء بصورة جماعية بدعم مشتريات العرب والأجانب.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 3.5 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.079.8 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 5% ليصل إلى مستوى 30668 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودًا بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 7455 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10535 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 11 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين سط تداولات 8.4 مليار جنيه.