إزالة 33 حالة تعد علي مساحة 2205 متر مباني و4 أفدنة بالشرقية

في اليوم الرابع عشر للموجة الـ 22..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وقال محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 25 حالة تعدي بمساحة 2205 متر مباني و 8 حالات تعدي بمساحة 4 فدان و21 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

ولفت محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

يذكر أن محافظ الشرقية، قد أكد أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ 22، أسفرت تلك الحملات عن إزالة 28 حالة تعدي بمساحة 4645 متر مباني و 3 حالات تعدي بمساحة 8 فدان على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

كما كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع لتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

وفي هذا الإطار واصلت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والطرق الرئيسية حفاظاً على بيئة صحية نظيفة.

وقامت رئاسة مدينة القنايات لأعمال النظافة والتجميل بنطاق المدينة وتم رفع القمامة من كافة أماكن التجميع ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس وتم نقل كمية تراكمات قدرها 50 طن من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي ببلبيس.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح برفع جميع تراكمات القمامة على حرم سكه الحديد وكذلك متابعة طريق أبو الأخضر والغنيمى وكوبري أبو طبل وطريق بحر أبو الأخضر حفاظاً على الوجه الجمالي للمدينة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال رفع السفوحة والأتربة بمدينة الحسينية من أجل إظهار المدينة بالصورة الجمالية والحضارية.

وفي حي أول الزقازيق تم رفع الاشغالات والقضاء علي ظاهرة الباعة المتجولين بالشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير بيئة صحية وتسهيل حركة السير والمرور للمواطن داخل نطاق الحي و التنبيه بعدم افتراش بضاعتهم بحرم الطريق كما تم متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والاتربة والسفوحة من عدد كبير من المناطق والشوارع داخل نطاق الحي لتقديم اقضل خدمة مقدمة للمواطنين.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بالتنسيق مع إدارة تجميل الطرق والدهانات بغسل ممشى كورنيش الجامعة بشارع جمال عبد الناصر لإضفاء اللمسة الجمالية علي شوارع المدينة.

وتواصل رئاسة مدينة القرين تكثيف أعمال النظافة والدهانات منذ الصباح الباكر بشوارع المدينة بدءاً من مدخل المدينة مروراً بميدان الصنايع وصولاً لمستشفى القرين للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

وفي مركز فاقوس، واصل مسؤلى قسم المخلفات الصلبة والبلدية والحملة الميكانيكية بالمجلس ومشرفى المناطق بالإدارة اعماله اليومية لإزالة تراكمات القمامة واشتملت الأعمال على رفع القمامة والتراكمات بمناطق متفرقة بشوارع المدينة مع رفع الأتربة والسفوحة مع استكمال اعمال التطوير والتجميل.

وفي مركز أبو كبير، تم تكثيف حملات النظافة بنطاق الاحياء والشوارع الرئيسية والتي شملت (كفر النجدي - اولاد فضل - شرفة الدوة – البنوية - جزيرة شنن – سوارس - منشأة صالح - العزاوية وكذلك اعمال قسم البساتين وزرع وتقليم الأشجار بمدخل المدينة - شارع الساحة الشعبية – شارع المدارس - شارع مصطفي كامل - شارع عبدالعزيز علي - شارع الحرية - شارع حمزة - شارع المحلج - شارع المرور - شارع سعد زغلول - شارع الجمعية الزراعية - شارع النقراشي - شارع ابوعوض) حيث تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والاشغالات والبيئة كما قام قسم الإنارة بتخفيف الاضاءة بالشوارع والطرق الرئيسية.