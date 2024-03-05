فلسطينيون يعودون لخان يونس وينتشلون الجثامين المتحللة وسط دمار هائل (فيديو)

عرضت قناة رؤيا الأردنية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو من داخل مدينة خان يونس بعد أسابيع من عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي الانتقامية داخلها.

وأظهر الفيديو لقطات لانتشال فلسطينيون الجثامين المتحللة من شوارع خان يونس، وسط تدمير كلي أو جزئي للأبنية والسيارات والمساجد والمدارس والشوارع والأشجار ولم يخلفوا ورائهم أخضر أو يابسًا.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي سكان بلدة حمد، شمال خان يونس في قطاع غزة، إلى الخروج من البلدة إلى مناطق أخرى تعتبر "آمنة"، إلا أن مصادر قالت إن المناطق التي يطلب الجيش من السكان الانتقال إليها تتعرض هي الأخرى للقصف.

ووفقًا لفيديو حصلت عليه سكاي نيوز عربية، فإن الجيش ينصح السكان بالانتقال غربًا، باتجاه شارع الشهداء أو المنطقة الإنسانية أو دير البلح، وقد فوجئ السكان في المنطقة بالتقدم السريع للدبابات الإسرائيلية وأبلغوا عن تجدد القتال.

وقالت بعض العائلات إنها لم تتمكن من مغادرة منازلها بسبب الدبابات الإسرائيلية في الشوارع، وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق من ذات اليوم عن تكثيف عملياته في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث دمر عشرات الأهداف التابعة لحركة حماس بغارات جوية وقصف مدفعي.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إنها هاجمت دبابتين بالقذائف الصاروخية وفجرت مبنى دخله الجنود في خان يونس. وكانت البلدة في قلب الهجمات العسكرية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.