الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من قادة القوات المسلحة السابقين وأسرهم

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل بين الأجيال ونقل خبرات القادة السابقين وتجاربهم من جيل إلى جيل نظمت القوات المسلحة زيارتين لعدد من قادة القوات المسلحة السابقين وأسرهم إلى قيادتى قوات المظلات والصاعقة .

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تضمنت الزيارة عروضاً تقديمية عن نشأة وتطور قوات المظلات والصاعقة، وتنفيذ عدد من الأنشطة والمهام التدريبية التى أظهرت مدى ما وصل إليه المقاتلون من مستوى احترافي عالٍ فى تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم , بالإضافة إلى تفقد عدد من المنشآت التدريبية الحديثة التى زودت بها القوات الخاصة، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء تقديراً لما قدموه من تضحيات فى خدمة الوطن.

وفى ختام الزيارتين أعرب القادة السابقون وأسرهم عن عميق شكرهم وتقديرهم للقيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ تلك الزيارات , مشيدين بما وصلت إليه القوات المسلحة من تطوير وتحديث فى كافة أسلحتها وتخصصاتها , مؤكدين أن القوات المسلحة ستظل برجالها نموذجاً للفداء والتضحية من جيل إلى جيل. 
 

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