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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الفريق أسامة عسكر يكرم عددًا من المتميزين من أبناء القوات المسلحة

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لأنشطة القوات المسلحة ودعم المتميزين من أبنائها بكافة المجالات ، قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتكريم الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب العسكرى للرماية الحاصلين على المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية المؤهلة لأوليبمبياد باريس 2024 ، كذلك تكريم عدد من الضباط المتميزين في المجالات العلمية والبحثية.
 

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خبير عالمي في جراحة المسالك البولية للأطفال بمستشفى القوات المسلحة بالهايكستب


 ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وتهنئته للمكرمين، مشيدًا بما تم تحقيقه من نجاحات وجهود متميزة فى الارتقاء بالقوات المسلحة ودورها فى خدمة الوطن، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات التي تمكن أبنائها من تحقيق التميز والريادة بكافة المجالات، حضر مراسم التكريم عدد من قادة القوات المسلحة.
 

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