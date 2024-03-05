ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة وجهاز حماية المستهلك، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

ففي التل الكبير، تم ضبط أحد مصانع زيوت الطعام وبه 8 طن زيت طعام بدون بيانات، وكميات كبيرة من الكرتون والاستيكرات التي تحمل علامات تجارية مقلدة مملوكة للغير؛ بهدف الغش والتدليس، كما تم ضبط أحد المخابز البلدية المدعمة لتجميعه كمية تقدر بـ نصف طن دقيق بلدي مدعم، قبل بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي القنطرة شرق، تم ضبط أحد المستودعات لتصرفه في كمية تقدر بـ500 أسطوانة بوتاجاز غير منزلي.

وفي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت إدارة تموين المركز بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بضبط أحد محال السوبر ماركت وبه كميات تقدر بـ 60 كيلو من اللحوم واللانشون غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال الرقابة التموينية، أسفرت الحملات عن تحرير 19 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 6 محاضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي، 2 محضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، 1 محضر إدارة بدون ترخيص، 25 محضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأوكازيون، و1 محضر لعدم الإعلان عن المخازن.



وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 1 محضر توقف عن الإنتاج، 12 محضر محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، محضرين تصرف وتجميع، 6 محاضر عدم إعطاء بون الصرف، 8 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و1 محضر لعدم وجود سجل بالمخبز.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨