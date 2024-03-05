كلية تربية جامعة الإسكندرية تنظم ندوة عن "مخططات تقسيم المنطقة العربية"

نظمت كلية التربية بجامعة الإسكندرية، ندوة تثقيفية تحت عنوان "مخططات تقسيم المنطقة العربية"، ألقاها كل من اللواء دكتور مهندس أسامة الجمال زميل الاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والعقيد محمد فاروق عبد العزيز مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة الاسكندرية، وذلك بمدرج (1) بمقر الكلية.

يأتي ذلك فى إطار التعاون بين كلية التربية جامعة الاسكندرية وإدارة التربية العسكرية بالجامعة، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة.

ومن جانبة الدكتور محمد انور فراج عميد الكلية التربية، أن الندوة شارك فيها الدكتور حسن سعد عابدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية من كافة المستويات، وتخللها فقرات طلابية وطنية.

