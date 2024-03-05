انخفاض كبير.. مفاجأة في أسعار اللحوم بمعارض اهلا رمضان

تراجع أسعار اللحوم وعدد من السلع الغذائية، هذا ما أكده وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، ونشر معارض أهلًا رمضان على مستوى الجمهورية.

ويوفر معرض أهلا رمضان الرئيسي بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة، اللحوم بأسعار مخفضة لمواطنين، وهي كالتالي:-

أسعار اللحوم البلدي بمعارض أهلا رمضان

اللحم البلدي "كندوز":- 290 جنيهًا للكيلو.

اللحم الضأن:- 360 جنيهًا.

الكبدة:- 290 جنيهًا للكيلو.

اللحم السوداني:- 250 جنيهًا للكيلو.

اللحم المفروم:- 290 جنيهًا للكيلو.

كما يوفر المعرض عروضًا، على عدد من السلع الغذائية الأساسية، ومن بينها طرح إحدى شركات المواد الغذائية المشاركة في المعرض لليوم الثاني على التوالى، شيكارة أرز 10 كيلو، بسعر 265 جنيهًا بدلًا من 320 جنيهًا.

ويتيح المعرض تخفيضات على السلع الغذائية مثل الزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، والدواجن واللحوم والياميش رمضان.