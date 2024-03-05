السكة الحديد : إيقاف حركة القطارات بين محطتي (الحمام و العلمين) بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفة مؤقتة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي الحمام / العلمين بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفه مؤقتة وذلك إعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 7/3/2024 حتي مساء يوم الأربعاء الموافق 20/3/2024 .

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للإرتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري ،ونظراً لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول اسفل السكة الحديد بين محطتي الحمام - العلمين ضمن تنفيذ اعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح ).



ويتم اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك الى مرسى مطروح بمحطة الحمام والقطارات المتجهة من مرسى مطروح الى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة العلمين.

والجدير بالذكر أنة تم التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطتي الحمام و العلمين لنقل الركاب بين المحطتين خلال تلك الفترةبما يتناسب مع مواعيد القطارات .

يترتب علي ذلك :

- إختصار قطاري 648 / 655 محرم بك / الضبعة بمحطة الحمام.

- تعديل ميعاد قطار 657 ليقوم من مرسى مطروح الساعة 12:50 بدلا من الساعة 14:00 كالجدول المرفق .

- تعديل ميعاد قطار 656 ليقوم من محرم بك الساعة 16:55 بدلا من الساعة 18:25 كالجدول المرفق .

- تعديل ميعاد قطار 4231 ليقوم من الحمام الساعة 18:35 بدلا من الساعة 16:40 كالجدول المرفق .

مع إستمرار ايقاف تشغيل قطارى 939/940و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس .

وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي محطتي الحمام و العلمين خلال تلك الفترة .