إطلاق مشروع استراتيجي للتخلص الآمن وإدارة ومعالجة وإعادة تدوير النفايات

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع جيسي كريت، الرئيس التنفيذي لشركة ريموندس الألمانية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.

وناقش اللقاء، فرص التعاون بين الطرفين لإطلاق مشروع استراتيجي للتخلص الآمن وإدارة ومعالجة وإعادة تدوير النفايات، ويهدف هذا المشروع إلى استخدام أحدث التكنولوجيات والمعايير العالمية في مجال التخلص الآمن وإدارة ومعالجة وإعادة تدوير النفايات في المنشآت الصحية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه نستهدف عقد شراكة استراتيجية مع شركة ريموندس الألمانية، بهدف تنفيذ المشروع في منشآت الهيئة الصحية في محافظات إقليم القناة كمرحلة أولى، وإقليم الصعيد كمرحلة ثانية، ولاحقًا يمتد المشروع ليشمل باقي المحافظات تدريجيًا مع امتداد منظومة التأمين الشامل.

وأشار السبكي، إلى أن هذا المشروع سيضمن حماية مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمرضى وذويهم والمجتمع ككل، وسيدعم خطط التعافي الأخضر والاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وعقد الشراكات الاستراتيجية لتبادل الخبرات والمعرفة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في مصر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد السبكي، توافر كل عوامل نجاح الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى هدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة من مشروعات الهيئة لتعظيم مواردها بعوائد استثمار تعود بالنفع على المواطنين والنمو الاقتصادي وتحقيق أهداف مصر 2030.

ومن جانبه، رحب السيد جيسي كريت، الرئيس التنفيذي لشركة ريموندس الألمانية، بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، وأعرب عن تطلعه للعمل المشترك جنبًا إلى جنب لتحقيق نتائج إيجابية وملموسة في هذا المشروع، وضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق فوائدها الواسعة على المستوى العالمي، لافتًا إلى أهمية هذه المبادرة في تحسين إدارة النفايات والمساهمة في الحفاظ على البيئة وصحة المجتمع وتعزيز التقنيات وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال.

وشارك اللقاء، من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال ومدير مشروع إعادة تدوير النفايات بالهيئة، والأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، والدكتور حاتم رمضان، مدير وحدة حاضنة الأبحاث بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد مفرح، عضو مكتب الشراكات وتنمية الأعمال بالهيئة.

