قافلة مائية لأهالي قرية البلاشون بالشرقية

نفذت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أنشطة تفاعلية وندوات، لغرس المفاهيم التوعوية بأهمية ترشيد المياه، والحفاظ على البيئة لدى التلاميذ بالمدارس.

وقال المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه تم تنفيذ ندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة بمركز شباب قرية البلاشون التابعة لمركز ومدينة بلبيس، وكذلك الوحدة الصحية، وتم ذلك عقب أداء الصلوات بالمساجد، بالإضافة إلى عمل استطلاعات لمعرفة آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة، وتسجيل وحصر الشكاوي، ومعرفة مردود الحملة لدى العملاء، بجانب تنفيذ دوري كرة مصغر بمركز شباب القرية خلال أيام تنفيذ القافلة.

وأوضح أن فاعليات الحملة، شهدت تواجد سيارة خدمة العملاء لتقديم خدمات الشركة لأهالي القرية، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما قام فريق من الكيميائين من قطاع المعامل والجودة بعمل حملة لتطهير الخزانات، وأخذ عينات عشوائية من المنازل لتحليلها للتأكد من جودة المياه.

وذكر أن الفاعليات اشتملت على تواجد فريق من القطاع التجاري لعمل حصر بالوصلات الخلسة، كما تم قراءة العدادات وعمل تنشيط للحصيلة، وتم تقديم كافة خدمات الكسح وغسيل الشبكات وتطهير الغرف والمطابق، وتم حصر جميع شكاوى العملاء واستفساراتهم خلال الحملة وتسجيلها بالخط الساخن لسرعة حلها والرد عليها.

ولفت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إلى الهدف من القوافل المائية هو تحقيق التواصل المستمر مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة، وتعريف المواطنين بالخدمات المقدمة من الشركة، والتركيز على ضرورة ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر وأضرارها على الصحة العامة.

وأضافت الدكتورة مي عزت مصطفي، مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، على أنه قد تضمنت فاعليات القافلة تقديم خدمات قراءة وفحص العدادات، وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والكسح مجانًا لأهالي القرية، بجانب عمل حملات توعية واستطلاعات لآراء المواطنين.