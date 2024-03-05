"دور المرأة فى الحفاظ على البيئة "ندوة بمدرسة قنا الثانوية الفنية

بالتعاون بين وحدة المرأة بجهاز شئون البيئة فرع قنا ومديرية التربية والتعليم، تم تنفيذ ندوة بمقر مدرسة قنا الثانوية الفنية التجارية بنات بعنوان دور المرأة فى الحفاظ على البيئة، استهدفت 50 طالبة.

أدار الندوة أمل رجب مدير المدرسة مرحبًا بالتعاون جهاز شئون البيئة فى نشر الوعى البيئى ودور المدرسة في توعية الطالبات فى الحفاظ على البيئة.

وقدما علاء مصطفى باحث بيئى عن نشأة جهاز شئون البيئة ودوره وتناول المفاهيم البيئية وتعريف التلوث وآثاره من ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

وحاضر بالندوة المهندس اسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا، موضحًا دور المرأة للحفاظ على البيئة خلال اتباع السلوكيات الإيجابية من ترشيد استهلاك الماء والطاقة والحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، وتوضيح البدائل من استخدام الحقائب القماش والورق والأوانى الفخارية والزجاجية وإعادة التدوير، وطرق التخلص الآمن من المخلفات المنزلية بكافة أنواعها.