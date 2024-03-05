الزمالك والأهلي.. القنوات الناقلة للمباراة في نهائي كأس مصر

يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، لمواجهة الأهلى فى نهائى كأس مصر، بعدما طوى صفحة بطولة الكونفدرالية بعد إلغاء مباراته مع سوار الغينى بالجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وتعد المرة الأولى التي يقام فيها نهائي كأس مصر في دولة أخرى، وهي تجربة جديدة بعد إقامة كأس السوبر المصري فى السنوات الأخيرة بالإمارات.

موعد مباراة الزمالك أمام الأهلى في نهائى كأس مصر

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، التى تستضيفها السعودية لأول مرة فى التاريخ.

القنوات الناقلة لنهائى كأس مصر بين الزمالك والأهلى

تنقل قناة الرياضية السعودية SSC 1 مباراة الأهلي والزمالك، كما تنقل قنوات أون تايم سبورتس المحلية نهائي كأس مصر أيضًا.

ألقاب الأهلى والزمالك فى كأس مصر

ويحمل الأهلي الرقم القياسي فى عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.

مشوار الأهلى والزمالك فى الكأس

تأهل الأهلي لنهائي الكأس بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة خلال أكتوبر الماضي فى نصف نهائي البطولة، فيما جاء تأهل الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

مواجهات الأهلى والزمالك في نهائي كأس مصر

الأهلي والزمالك التقيا من قبل 20 مرة في نهائي كأس مصر، فاز الأهلي بـ9 مواجهات وفاز الزمالك بنفس العدد، فيما تم فوز القطبين باللقب "مُناصفة" مرتين.

أول وآخر كلاسيكو فى نهائي كأس مصر

أول نهائي جمع بين الأهلي والزمالك كان في موسم 1927-28، حينها فاز الأهلي بهدف دون رد، وآخر لقاء جمع بين الفريقين، في نهائي الكأس كان فى موسم 2020-21، وحينها فاز الأبيض بهدفين مقابل هدف.