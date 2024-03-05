رئيس مدينة قوص يهدى 150 شجرة مثمرة للمدارس

أهدى الدكتور قدرى الشعينى، رئيس مركز ومدينة قوص 150 شجرة مثمرة لإدارة قوص التعليمية بالتزامن مع احتفال المحافظة بعيدها القومى، مؤكدا دعم القيادة السياسية لحملة "اتحضر للأخضر" لحماية البيئة والتحول للأخضر وهو حلم مشترك في الحياة في بيئة صحية وضمان استدامة مواردنا وثرواتنا الطبيعية وإيماناً من أن هذا الحلم لن يتحقق إلا بمشاركتنا جميعا كقطاعات حكومية ومجتمع المدني للعمل سويا لنرى هذا الحلم واقع حولنا رغم كل التحديات، ولنخطو نحو تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس مركز ومدينة قوص، اليوم الثلاثاء لحديقة مدرسة قوص الثانوية العسكرية برفقة عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية وعدد من قيادات تعليم قوص بالتزامن مع إفتتاح معرض ختام الأنشطة التربوية الذى افتتحه الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أمس و صابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذية والأنشطة التربوية بالمديرية وعدد من قيادات التعليم بمحافظة قنا.

ووجه مدير تعليم قوص، الشكر لرئيس مدينة قوص مشيراً إلى أن توجيه التربية الزراعية بالتنسيق مع قسم التخطيط وقسم المبانى سيقوموا بتوزيع الأشجار المثمرة على عدد من المدارس ضمن خطة تجميل تنفذها الإدارة بالتزامن واحتفالات محافظة قنا بعيدها القومي.