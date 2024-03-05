نجم ألمانيا السابق: صلاح استثنائي.. ومرموش أثبت نفسه أمام الجميع

أشاد كارل هاينتس ريدله، لاعب منتخب ألمانيا الأسبق بالدولي محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني واصفا أنه لاعب استثنائي.

أضاف هاينتس في تصريحات تلفزيونية أنه صلاح أحد أهم اللاعبين في الجيل الحالي، ولا يوجد لاعب يستطيع الظهور بهذا المستوى مع ايفربول، هو لديه مميزات خاصة.

وتابع: صلاح قد يكون عامل مساعد في حصد ليفربول للقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، هو لاعب استثنائي.

وواصل أنه حزين لرحيل كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في نهاية الموسم والجميع يحترم قراره لانه مدرب كبير ووصل إلى أقصى نقطة في الطموح مع الريدز ولا يستطيع تقديم أفضل من ذلك.

مرموش

وعلق لاعب ألمانيا السابق على مستوى عمر مرموش مع فرانكفورت قائلا أن اللاعب تطور بشكل كبير وأثبت نفسه أمام الجميع، مضيفا أنه امتداد للكثير من المصريين الذين تألقوا في الدوري الألماني سابقا مثل هاني رمزي وزيدان.