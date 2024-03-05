عاجل
تحديد موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك
الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

فتح باب التقديم للاستفادة من بروتوكول التعاون بين الصحفيين وأكاديمية النقل في برنامجين دراسيين

بوابة الوفد الإلكترونية

فتحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع نقابة الصحفيين باب قبول طلبات الزملاء الراغبين من أعضاء النقابة الاستفادة من التخفيضات المعلن عنها ضمن البروتوكول الموقّع بين نقابة الصحفيين، والأكاديمية  للحصول على برنامج ماجستير الاتصال السياسى والدبلوماسى، وبرنامج ماجستير صناعة الفيلم، الحصول على خطاب من مكتب النقيب بالبرنامج، الذى يرغب الالتحاق به، خلال الفترة من 5 مارس إلى 31 مارس 2024م.
ويمنح أعضاء نقابة الصحفيين خصمًا 25% على الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا، حال تقدم (5) دارسين، وترتفع إلى 35% فى حال تقدم أكثر من (20) دارسًا.
ويحظى عضو النقابة بكامل مزايا الخصم على المصروفات الدراسية، علمًا بأن البرنامج مكون من عدد (2) دبلوم، وبحث تكميلى، ومدة الدراسة فى كل دبلوم فصلان دراسيان، بواقع 4 فصول دراسية للحصول على درجة الماجستير المهنى، والحصول على شهادة موثقة ومعتمدة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
كما توفر الأكاديمية جميع الاختبارات الخاصة باجتياز اختبارات اللغة الإنجليزيةATOEFL، والتحول الرقمى لأعضاء النقابة بمصروفات مناسبة.
للاستفسار عن قيمة المصروفات، ومدة الدراسة الاتصال على الرقم التالى: 01094603730

الجريدة الورقية