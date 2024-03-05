تنفيذ 3209 مشروع بقرى حياة كريمة في المنيا

أعلن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، ان الدولة المصرية حريصة ، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، على توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث حظت المنيا بتنفيذ 3209 مشروعات فى 192 قرية ، بنطاق 5 مراكز مستهدفة ضمن المرحلة الأولى، من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وذلك لخدمة 3 ملايين مواطن وإدراج 102 قرية فى مركزى بنى مزار وسمالوط شمال المنيا ، فى المرحلة الثانية لخدمة مليون و500 ألف مواطن، إلى جانب إقامة مشروعات قومية على أرض المحافظة، أهمها مشروعات قطاع الصحة ، حيث تم إنشاء وتشغيل 3 مستشفيات، بديرمواس، وملوى، و سمالوط، فضلًا عن إقامة 5 مستشفيات بنسب تنفيذ مرتفعة ضمن (حياة كريمة).

وتم تطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى المحافظة، بالإضافة ، إلى اهتمام المحافظة بتحسين البنية التحتية من خلال إنشاء 17 محطة معالجة و178 محطة رفع صرف صحي و35 محطة مياه بقرى حياة كريمة، وفى مجال التعليم تم دخول 25 مدرسة الخدمة هذا العام، وإنشاء وإحلال وتجديد 213 مدرسة ضمن قرى حياة كريمة، وفيما يتعلق بملف تطوير العشوائيات تم تطوير عشش محفوظ ، وإنشاء مدينة العمال لتوفير سكن آمن والذي يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمي للفئات الأكثر احتياجًا.

وفى قطاع التموين تم إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفيرها خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا ، والتوسع فى إقامة المنافذ على مستوى مراكز المحافظة ، وأكد المحافظ على اهتمام الدولة والقيادة السياسية ، بفئة ذوي الهمم ضمن رؤية مصر2030، وفى ظل الجمهورية الجديدة ، حيث تم إنشاء وحدة الإعاقة بالمحافظة ، لتقديم الخدمات لهذه الفئة تحقيقاً لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم.

كما تم إنشاء نادى متحدى الإعاقة بمدينة المنيا الجديدة ، والمقام على مساحة ١٠ أفدنة لممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية ، وتدريب اللاعبين من ذوي الهمم ، وتوفير بيئة مناسبة تؤهلهم للمشاركة فى بطولات عربية و عالمية ، وجاء ذلك خلال لقاء اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمكتبه وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان ، فى إطار متابعة تنفيذ فعاليات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام ٢٠٢١.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ، داليا محمد مسئول وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ، حيث أكد المحافظ ، على حرص المحافظة على دعم الفئات الأولى بالرعاية ، وتنمية الحقوق الاجتماعية والإقتصادية والسياسية للمواطن ، لتعزيز ممارسات حقوق الإنسان ، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ومن جانبه، أشاد الوفد بالتطور الذي لاحظه على أرض المنيا ، مؤكدا أن الأجندة التنفيذية للوفد ، تحمل عدة لقاءات وجولات ميدانية داخل المحافظة ، وخاصة لجنة الشكاوى المعنية بالتعامل مع شكاوى المواطنين ، ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ، كما تتضمن أيضًا زيارة الوفد لعدد من المستشفيات الحكومية ، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.