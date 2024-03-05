إنخفاض طفيف بأسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس، إنخفاضا طفيفا في الأسعار مع توافر المعروض في كافة الأسواق الرئيسية والسويقات.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت استقرارا في الأسعار، مساء أمس الإثنين بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من أسواق القرى والمراكز، وتوافر المعروض.

إستقرار الأسعار وتوافر المعروض بأسواق الفاكهة والخضروات في الفيوم

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الثلاثاء العمومي بمدينة الفيوم وسوق الثلاثاء الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها، نظرا لقيام المزارعين ببيع الخضروات بكميات كبيرة مع دخول شهر رمضان.

خلال ذلك شهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 9 جنيهات، والطماطم 7 جنيهات، وكيلو الليمون 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 23 جنيها ومبلغ 12 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و12 جنيها للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و15 جنيها للكوسة، و10 جنيهات للباذنجان الأسود و15 جنيها للباذنجان الأبيض، و15 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر و20 جنيها للفلفل الأحمر، و17 جنيها للفلفل الرومي و7 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و7 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 3 جنيهات، وتراوح سعر الكرنب من 10 إلى 25 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 10 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 60 جنيها.

وفي أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 45 إلى 60 جنيها، و20 جنيها للتين الرمادي، و25 جنيها للرمان و15 جنيها للفراولة و20 جنيها للكاكا، و35 جنيها للبلح البارحي، و25 جنيها للبلح الزغلول، فيما تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 7 إلى 10 جنيهات.