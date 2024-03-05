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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير التنمية المحلية يضع حجر الأساس لمجمع تخزين الزيتون بالفيوم.. اليوم

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

يجري اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اليوم زيارة إلى محافظة الفيوم؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

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وسيكون في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله المحافظة كل من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم والدكتور محمد عماد نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وذلك بحضور وفد  من الاتحاد الأوروبي وقيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

ويشمل برنامج زيارة اللواء هشام آمنة  وضع حجر الأساس لمجمع تخزين الزيتون بمركز يوسف الصديق، كما تشمل الزيارة تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز يوسف الصديق، وكذا تفقد معرضي أهلا رمضان بمدينتي أبشواي والفيوم، ووضع حجر الأساس لسوق دمو لتجارة الماشية ومعرض منصة "أيادي مصر" لمنتجات الحرف التراثية والمشغولات اليدوية بالمحافظة.

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