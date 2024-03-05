الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التعليم العالي: افتتاح أفرع جامعات أجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة

لقاء وزير التعليم
لقاء وزير التعليم العالي مع وفد جامعة إسكس

كشف الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن افتتاح العديد من أفرع الجامعات الأجنبية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

جامعة إسكس البريطانية تشيد بتقدم مصر في التعليم العالي

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع وفد جامعة إسكس البريطانية

 

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  وفد من جامعة إسكس برئاسة الدكتورة فانيسا بوتر، نائبة رئيس جامعة إسكس البريطانية للعلاقات الدولية،  بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. 

وأكد وزير التعليم العالي اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية التي تحظى بالسمعة الأكاديمية المميزة. 

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والدولية من أجل تحقيق التطور المنشود. 

وزير التعليم العالي يؤكد عمق العلاقات مع بريطانيا 

ولفت وزير التعليم العالي إلى عقد العديد من الاتفاقيات مع الجانب البريطاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. 

ونوه وزير التعليم العالي بعمق العلاقات التي تربط مصر وبريطانيا على جميع المستويات، مشيرًا إلى إنشاء أفرع لجامعات بريطانية في مصر. 

وأوضح وزير التعليم العالي أن أفرع الجامعات البريطانية في مصر هي: فرع جامعة كوفنتري، فرع جامعة هيرتفوردشير. 

ونبه وزير التعليم العالي إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود المكتب الثقافي المصري في لندن برئاسة الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، في عقد العديد من اللقاءات التنسيقية مع وفد جامعة إسكس البريطانية. 

وألمح وزير التعليم العالي إلى دعمه الكامل لجميع أوجه التعاون بين الجامعات المصرية وجامعة إسكس البريطانية، من أجل تبادل الخبرات والبرامج العلمية بين الجامعات من الجانبين. 

وأضاف وزير التعليم العالي أن الوزارة تستهدف تنفيذ مبدأ المرجعية الدولية باعتباره من أهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، من أجل تحسين جودة التعليم ومخرجاته.

وأعربت الدكتورة فانيسا بوتر، نائبة رئيس جامعة إسكس، عن رغبة الجامعة في تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في جميع المجالات المختلفة. 

وثمنت نائبة رئيس جامعة إسكس البريطانية التقدم الذي حققته الدولة المصرية في مجال التعليم العالي خلال الفترة الماضية. 
 

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