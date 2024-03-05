جامعة إسكس البريطانية تشيد بتقدم مصر في التعليم العالي

أشادت الدكتورة فانيسا بوتر، نائبة رئيس جامعة إسكس البريطانية للعلاقات الدولية، بالتقدم الذي حققته مصر في مجال التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال لقائها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعربت نائبة رئيس جامعة إسكس عن رغبة جامعة إسكس في تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في مختلف المجالات.

جامعة إسكس تتمتع بسمعة أكاديمية قوية

وأشارت نائبة رئيس جامعة إسكس إلى أن الجامعة تهتم بتأهيل الطلاب، وتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المختلفة التي تسمح لهم بمتابعة مهاراتهم وممارسة مواهبهم، وكذا الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية للجامعة.

ولفتت إلى أن جامعة إسكس تعد من أعلى الجامعات تصنيفًا في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، كما تتمتع بسمعة أكاديمية قوية في مجال الاقتصاد والعلوم البيئية، وعلوم الحاسب، بالإضافة إلى العديد من التخصصات الدراسية الأخرى.

ترحيب بالتعاون مع جامعة إسكس البريطانية

وأكد وزير التعليم العالي دعمه الكامل لجميع أوجه التعاون بين الجامعات المصرية وجامعة إسكس البريطانية، في مجال تبادل الخبرات والبرامج العلمية بين الجامعات من الجانبين.

وأعرب وزير التعليم العالي عن تطلعه لرؤية خُطوات عملية في القريب العاجل حول التعاون بين جامعة إسكس البريطانية والجامعات البريطانية.

ونوه وزير التعليم العالي بأهمية تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والدولية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية التي تحظى بالسمعة الأكاديمية المميزة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد من أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لتحسين جودة التعليم ومخرجات التعليمية البحثية.



وناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي وجامعة إسكس في المجالات التعليمية والبحثية.

شهد اللقاء من الجانب البريطاني كل من: الدكتورة آنسي لاكس عميد الشراكات التعليمة، وحسن عبدالرحيم مدير التوظيف الدولي شمال إفريقيا والمملكة العربية السعودية والكويت، وروزانا كيلاني المدير الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وآسيا الوسطى.

ومن الجانب المصري حضر كل من: الدكتور حسين فريد مدرس بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.

