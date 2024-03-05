الدفاع الروسية تعلن عن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك القريبة من الحدود مع أوكرانيا.



وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم، الثلاثاء، أنه في حوالي الساعة 9:30 بتوقيت العاصمة موسكو جرى إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية.



وأضاف البيان:" أن الدفاعات الجوية الروسية المناوبة دمرت مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك القريبة من أوكرانيا".



يُذكر أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.