الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

انطلاق معرض السوق الخيري السادس في جامعة حلوان

معرض السوق الخيري
معرض السوق الخيري في جامعة حلوان

أطلقت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، معرض السوق الخيري السادس بالتعاون مع نادي روتاري كايرو السلام للطلاب وموظفي الجامعة. 

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ونظمت معرض السوق الخيري السادس إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان. 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي معرض السوق الخيري السادس في إطار حرص جامعة حلوان الدائم على إقامة المعارض الخيرية في إطار اهتمام جامعة حلوان بتعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل فى المجتمع الجامعى لدى شباب الجامعة والموظفين، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه منتسبيها.

خدمات معرض السوق الخيري

معرض السوق الخيري السادس في جامعة حلوان 

يقدم معرض السوق الخيري السادس في جامعة حلوان منتجات للطلاب والموظفين بجوده عالية وأسعار رمزية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها.

وشهد معرض السوق الخيري السادس في جامعة حلوان إقبالا كبيرا من الطلاب والموظفين. 

وأشاد الموظفين والطلاب في جامعة حلوان بالجهد المبذول وظهور معرض السوق الخيري السادس بهذه الصورة الرائعة والمُنظمة.

وأقيم معرض السوق الخيري السادس في جامعة حلوان تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب في الجامعة، وهند أبو عزيزة محمد مدير إدارة التكافل الاجتماعي في الجامعة.

القائمون على معرض السوق الخيري السادس 

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