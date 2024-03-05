رونالدو يوجه رسالة لجماهير العين الإماراتي

يرفض كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الاستسلام بعد خسارة فريقه أمام العين الإماراتي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما أمس الإثنين في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

توعد الدون جماهير العين بالرد في مباراة الإياب باشارة قام بها بعد نهاية المباراة، والتي تقام في السعودية يوم الإثنين المقبل.

كان قد انتشر فيديو لرونالدو خلال خروجه من ملعب المباراة في اتجاهه إلى غرفة تغيير الملابس وتوعد جماهير العين بالرد، بعدما ظهر مبتسما وأشار إلى مباراة الإياب ليؤكد الرد على الخسارة.

ونجح رونالدو في تسجيل 34 هدفا وصنع 11 آخرين ليسهم ب45 هدفا في 36 لقاء هذا الموسم في جميع المسابقات المحلية والقارية مع البطولة العربية.