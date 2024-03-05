شاحنات الأسمنت تغلق نفق السنوار.. ما القصة؟

أفادت قناة إسرائيلية بأن مئات شاحنات الأسمنت أغلقت النفق الذي تم اكتشافه في بداية الحرب على قطاع غزة وظهر فيه محمد السنوار بالقرب من معبر إيريز.

وقالت قناة الـ"13" الإسرائيلية: "أغلق الجيش الإسرائيلي النفق الضخم الذي تم تسجيل وجود شقيق يحيى السنوار فيه، في عملية استغرقت نحو أسبوع، حيث قام الجيش الإسرائيلي في البداية بتفجير النفق، ثم تم إحضار شاحنات أسمنتية إلى المكان، وتم إغلاقه".

وأضافت: "تم اكتشاف النفق، الذي يبلغ طوله أكثر من 4 كيلومترات ويبلغ أقصى عمق له نحو 50 مترًا، في شهر ديسمبر الماضي، ويعتبر أكبر الأنفاق المكتشفة في قطاع غزة".

وأشارت القناة إلى أنه "تم بناء النفق بمبادرة من محمد السنوار، شقيق زعيم حماس، وعُثر بداخله على شبكة من الممرات التي تسمح بمرور المركبات، بل وتضمنت بنى تحتية للصرف الصحي والكهرباء، حتى أن محمد السنوار تم تسجيل فيديو له وهو يقود سيارته. وكان أقرب ممر للنفق إلى الأراضي الإسرائيلية يقع على بعد نحو 400 متر من معبر إيريز".