البهواشي عن الإفراج الفوري للبضائع بالموانئ: يحدث انهيار في أسعار السلع

أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن هناك تويجهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالإفراج الفوري عن السلع المتراكمة بالجمارك المصرية والتي تقدر قيمتها نحو 1.3 مليار دولار، وهو ما يحدث انفراجة كبيرة بالسوق المصرية، ويديرعجلة الإنتاج من جديد خاصة أن هذه المدخلات والبضائع تدخل في صناعات غذائية، بالإضافة إلى أن بها سلع كثيرة تخص الأسرة المصرية.

معارض أهلًا رمضان

وأوضح البهواشي في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن ذلك يأتي تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك، والذي دائمًا يشهد تكثيفًا للدولة بجهودها لزيادة المعروض من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، باعتبار أن الشهر له طبيعية استهلاكية خاصة، موضحًا أن زيادة المعروض من السلع من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع كافة الوزرات، ودخول معارض أهلًا رمضان حيز التنفيذ وهو ما يزيد من السلع التي تحتاجها الأسرة.

الاقتصاد المصري

وأفاد الخبير الاقتصادي، بأن أسعار السلع التي ارتفعت سابقًا تعكس سياسات وممارسات احتكارية، مفيدًا أن الدولة تسير على الطريق الصحيح وما تم تنفيذه من مشروعات قومية كانت هي منصة المحاربة للدولة، واتضح أن الدولة اليوم لها خطة، ولولاها لما استطاع الاقتصاد المصري التجاوب والتعامل بإيجابية مع الصدمات والأزمات العالمية.

صفقة رأس الحكمة

وكشف البهواشي أن صفقة رأس الحكمة أحدثت انفراجة عقب توريد 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي، واليوم بالإفراج عن السلع بالجمارك سيحدث انفراجة، وسنشهد في الساعات المقبلة حدوث انهيار في الأسعار ، لتصل السلعة لسعرها الحقيقي.

الإفراج الفورى عن البضائع بالموانئ

جدير بالذكر أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، أنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ.