رئيس مدينة القصير يتفقد عددا من منافذ السلع الغذائية

قام اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، اليوم السبت، بجولة ميدانية تفقد خلالها عدد من منافذ بيع السلع الغذائية واماكن تجارة الجملة ومنافذ الإدارة الزراعية وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، يرافقه سكرتير المدينة.

وأكد رئيس مدينة القصير على توافر جميع الأصناف وبأسعار مناسبة للمواطنين طوال شهر رمضان المبارك، موجها بضرورة المشاركة الفعالة فى معرض أهلا رمضان الذى يتم تجهيزه بشارع جامعة الدول العربية لتوفير احتياجات المواطنين أثناء أيام الشهر الكريم.

وكان اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير قد عقد اجتماعا مع عدد من تجار الجملة وأصحاب المحلات التجارية لإقامة معرض " أهلا رمضان" خلال الأيام المقبلة، وذلك بحضور مدير إدارة التموين والمركز التكنولوجى بالإدارة وممثلو الغرفة التجارية بالمدينة.

وناقش رئيس مدينة القصير اهمية توافر جميع الأصناف اللازمة للأهالى طوال شهر رمضان بأسعار تنافسية ومخفضة ، مؤكدا على الالتزام بإعلان الأسعارعلى كل منتج ، ومن ناحية أخرى وجه الادارات المختصه بالوحدة والادارات المختصة بالمتابعة المستمرة للمعرض وتنظيم البايكات وتلاشى اى مظاهر غير حضارية.

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المبارك، خاصة فى توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، و توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالأسواق وإقامة معارض أهلا رمضان بمدن المحافظة،