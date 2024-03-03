الغرف التجارية تزف البشرى.. انخفاض أسعار السلع ذات المكون الدولاري

شهدت الأسواق المصرية حالة من الانضباط النسبي في أسعار العديد من السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السيارات والعديد من الأجهزة الكهربائية؛ وذلك بعد انخفاض سعر الدولار.

وزفت الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين، حيث أكد الدكتور علاء عز، آمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هناك توجيهات من الدولة لوضع أسعار على السلع الأساسية، مشيرا إلى أن هذا القرار تم العمل به بداية من الأول من شهر مارس الماضي.

وأضاف علاء عز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن هناك انخفاض في أسعار السلع التي يكون مكونها دولاري بشكل ملحوظ في السوق المحلي، وبشكل فوري ومنها الأرز نزل والفول نزل 22%.

وتابع آمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن السعر المعلن على السلع حق للمواطن، وبداية حقيقة لتطوير التجارة الداخلية، ويساعد في استقرار السوق، لافتا إلى أن هذا الأمر بدأ امس بأسعار استرشادية أمس.