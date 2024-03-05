هل يحق حصول أكثر من فرد بالأسرة على معاشي تكافل وكرامة؟

يبحث الكثير من المواطنين على أحقية حصول أكثر من فرد بالاسرة على معاشى تكافل وكرامة، حيث حدد قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرا ، الموقف بشأن تقدم أكثر من أسرة للحصول على الدعم النقدي المشروط، سواء تكافل أو كرامة.

الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الموحد

وجاء في المادة (١٣) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد والتي تنص على: في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

المريض بمرض مزمن شديد.

المسن

الأيتام.

المرأة المعيلة.

ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

المرأة غير المعيلة.

الأنثى غير المتزوجة.

أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

الأسرة مهجورة العائل.

أسرة المجند.

أبناء الرعاية اللاحقة.

الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

ويتم تحديد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.